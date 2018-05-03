Renault показал силуэт нового кроссовера для России

Румынский бюджетный бренд Dacia, принадлежащий Renault-Nissan, опубликовал новое изображение, на котором показана история развития моделей марки. Судя по снимку, в скором времени марка выпустит новый кроссовер, который в России предложат под маркой Renault.

Портал Carscoops поделился изображением, на котором можно заметить недавние новинки бренда. Среди моделей стоит отметить обновленное семейство Daci Logan и Sandero, а также представленный в 2017 году Dacia Duster нового поколения.

К слову, новый Dacia Duster уже дебютировал в Европе и добрался до дилеров Украины. В России планируется по-прежнему продавать прежний «паркетник» с некоторыми новшествами.

Вместе с тем самым любопытным является силуэт нового купеобразного кроссовера, о внешности которого судить пока сложно. Инсайдеры сообщили, что модель спроектирована на платформе B0, а её производство в скором времени начнется на заводе Renault в Москве. Дебют модели состоится уже в 2018 году на Московском автосалоне, а российские дилеры получат кроссоверы с шильдиком Renault, а не Dacia.