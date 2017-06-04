Sollers в 2017 году вдвое увеличила затраты на разработку новой платформы УАЗ

В прошлом году ГК Sollers вложила 2,179 млрд рублей в разработки, что на 47% превосходит показатель за 2016 год. Отметим, что основным активом группы компаний является Ульяновский автомобильный завод.

Как сказано в отчётах Sollers, в 2017 году 1,031 млрд рублей или практически 50% от всех затраченных средств направили на создание новой линейки автомобилей против 471 млн, потраченного на те же цели в предыдущем году.

Председатель Sollers отметил, что рост расходов связан с тем, что в настоящее время инженеры трудятся над унифицированной платформой для машин УАЗ, которая будет готова после 2020 года.

В разработку преемника внедорожника «Патриот» инвестировали 661 млн рублей, а в новый LCV-автомобиль УАЗ 181 млн рублей. Помимо этого, часть денежных средств была потрачена на доработку запчастей для некоторых моделей.

Стоит напомнить, что ГК Sollers со штаб-квартирой в Москве владеет 97,6% акций компании «УАЗ». Сегодня компания принимает участие в проекте «Кортеж» наряду с «Росавто» и «Ростехом».