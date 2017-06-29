Приставы рассказали, сколько штрафов в России заплатили нетрезвые водители

Федеральной службой судебных приставов названа сумма, которая была собрана с любителей сесть пьяным за руль в России. Она составила 1,5 млрд рублей, и это только за январь-март нынешнего года.

По данным за все время с начала года приставами были исполнены 3,8 млн постановлений Госавтоинспекции. По ним жители России выплатили штрафов на сумму приблизительно в 3 млрд рублей.

В России водители, уличенные в пьяном вождении автомобиля, наказываются лишением прав на срок от полутора до двух лет, а также штрафом в 30 000 рублей. По словам специалистов, в последние годы фиксируется тенденция по снижению случаев, когда граждане управляют транспортом в нетрезвом виде. Их частота в 2017 году в сравнении с показателями 2016 года сократилась на 10,1%.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил подписью закон, предусматривающий привлечение нетрезвых автомобилистов к ответственности по анализу крови. Действовать документ начнет через 90 дней после подписания, 3 июля текущего года, в дачный сезон.