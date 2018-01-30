Ford выпустил спецверсию минивэна C-Max ради увеличения спроса

Компания Ford начинает продажи «спортивной» модификации пятиместного минивэна C-Max в Европе. Ожидается, что версия Sport с более современным дизайном и дополненным оснащением, поможет улучшить продажи модели.

Новинка получила решётку радиатора, напоминающую соты, пластиковый обвес, окрашенный под цвет кузова, а также чёрные крышу и корпуса боковых зеркал. В темных оттенках оформлен и интерьер. Кроме того, стоит упомянуть увеличенный спойлер на багажнике и новые колёсные диски размерностью 17 дюймов или 18 – за доплату.

Перечень оснащения Ford C-Max Sport включает в себя кнопку запуска двигателя, датчики парковки, света и дождя, функцию бесконтактного открывания багажника, наружные зеркала с обогревом и мультимедийный центр Sync 3.

В моторную гамму по-прежнему входят 3-цилиндровый турбодвигатель 1.0 EcoBoost мощностью 100 или 125 «лошадок», 1.5 EcoBoost с отдачей в 150 сил, а также дизельные 1.5 TDCi и 2.0 TDCi, развивающие от 95 до 150 л. с. Базовый двигатель работает с 6МКПП, для остальных доступен ещё и «автомат».

В Европе уже стартовал приём заказов на C-Max Sport, например, в Нидерландах цены на новинку стартуют от 30 620 евро (около 2 326 000 рублей). Стандартная модель продаётся минимум за 24 195 евро (порядка 1 838 000 рублей). Отметим, что в 2017 году продажи минивэна на рынке ЕС сократились на 16,8% или до 68 019 единиц.