Власти Туркмении оставят в стране только белые автомобили

В Туркмении продолжается «борьба» с автомобилями любого цвета, кроме белого. На фоне этого в стране подорожали услуги покраски машины. Кроме того, подорожала сама краска.

С начала года в Ашхабаде полицией «отлавливались» все не белые машины. До марта горожанам предложили расстаться с таким транспортом, и продавать его в другие регионы, однако теперь «борьба» с не белым транспортом ведется по всей стране.

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов любит белый цвет. Ашхабад 25 мая будет праздновать День города, и в столице не должно быть автомобилей, «неугодных» лидеру.

В Туркмении больше не регистрируются не белые автомобилями. Те, кто уже имеют транспорт, вынуждены его перекрашивать, однако и здесь граждане сталкиваются с трудностями, так как автосервисы заметно подняли стоимость услуги перекраски машин. В среднем, она обходится жителям страны в 18 000 манатов (5 143 по официальному курсу). На «черном» рынке услуга может обойтись в 1 125 долларов.

«Цветовой запрет» вызвал в Туркмении нехватку белой краски, и теперь она стоит в 1,5 раза дороже. Краска привозится в страну из ОАЭ. Кроме того, продается китайская краска, которая привлекает меньшим ценником, но она ниже по качеству.