Узбекистан станет поставщиком фар для «АвтоВАЗ»

«АвтоВАЗ» будет использовать в своих автомобилях осветители, производимые в Узбекистане. Об этом говорят данные, опубликованные на официальном сайте правительства республики.

На портале говорится, что выпуск осветителей для машин компании «АвтоВАЗ» организуют в Узбекистане до конца июня текущего года. Производством фар займется СП UZCHASYS в Намагане.

Для модели LADA Granta FL, которая еще не была представлена общественности, в Узбекистане наладят производства передних осветителей. Для универсалов Vesta SW и SW Cross организуют выпуск номерных ламп. Кроме этого, в республике будут производиться около десяти видов ламп для моделей LADA 2190, 2191, 8450, 1117 и 1119. Чтобы наладить выпуск осветителей для машин компании «АвтоВАЗ», UZCHASYS введет 35 новых рабочих мест.

К проекту по производству фар для машин компании «АвтоВАЗ» привлечено АО «Узавтопром». Его финансирование обеспечивают иностранные партнеры «Узпромстройбанка». Выпускаемые в рамках проекта осветители будут поставлять только в РФ.