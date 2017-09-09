Hyundai i35 стал бестселлером компании в Китае

Hyundai i35 нового поколения показывает рекордные результаты продаж. Модель, хоть и новичок на рынке, но буквально за несколько месяцев смогла стать бестселлеров компании в Китае - самом большом рынке Hyundai. За январь-март было реализовано 38 тысяч машин данной модели.

Обновленный Hyundai i35 построен на основе переработанной платформы от старого поколения, которое реализовывалось в России в период с 2010 по 2015 года. Стоит отметить, что i35 позиционируется, как "младшая" модель Hyundai Tucson. Новое поколение получило несколько изменений, среди которых новая радиаторная решетка, пересмотренная головная оптика, климат-контроль и прочие системы. Также стоит отметить 7-дюймовый экран мультимедийной системы.

Под капотом новинки установлен 2,0-литровый агрегат, способный генерировать 163 лошадиные силы. Двигатель работает в тандеме с 6-ступенчатой механической трансмиссией, передающей крутящий момент на переднюю ось. В качестве опции можно заказать автоматическую коробку передач и полный привод.

Стоимость базовой модификации Hyundai i35 в Китае составляет 199,9 тысячи юаней, что в рублях примерно 1 173 000. В то же время, Hyundai Tucson продается по цене от 1 281 000 рублей.