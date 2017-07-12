Обновлённый кроссовер Chevrolet Tracker вернулся на казахстанский конвейер

В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто» стартовала сборка обновлённого кроссовера Chevrolet Tracker. Автомобиль вернулся на конвейер в Казахстане после прекращения производства моделей Chevrolet и Skoda в 2015 году на фоне низкого спроса в стране.

В прошлом году ситуация на казахстанском рынке стабилизировалась, в связи с чем была возобновлена сборка кроссовера Chevrolet Captiva, седана Aveo и трёх моделей Skoda. Любопытно, что все автомобили за это время успели пережить рестайлинг. Теперь на конвейер встал и обновлённый Chevrolet Tracker.

От предшественника модель отличается фарами, решёткой радиатора, бамперами и передней панелью в салоне. Кроссовер, как и раньше, предложат с атмосферным бензиновым мотором объёмом 1,8 литра и 1,4-литровой «четвёркой» с турбонаддувом. Оба агрегата генерируют 140 лошадиных сил и сочетаются с 5-ступенчатой механической трансмиссией или 6-скоростной автоматической КПП. Тяга может передаваться только на передние колёса или на обе оси.

В начальной комплектации Chevrolet Tracker оборудовали кондиционером, стереосистемой, ESC и четырьмя подушками безопасности. «Топовый» автомобиль дополнительно получил круиз-контроль, систему мультимедиа, парктроник и передние сидения с подогревом. Стоимость кроссовера начинается с 5 602 000 тенге (около 1 062 000 рублей).