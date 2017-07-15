«АвтоВАЗ» начал продажи LADA 4x4 в Тунисе

Российский внедорожник LADA 4x4 добрался до Туниса, о чем проинформировал пресс-центр компании «АвтоВАЗ». Реализацией модели в африканской стране занимается фирма Artes, сотрудничающая с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.

Дилерский центр, который продает внедорожники LADA 4x4 в городе Тунис, являющемся столицей одноименной республики. По случаю открытия шоу-рума состоялось торжественное мероприятие. Участниками праздника стали директор по экспорту российской марки Макс Миссана и глава группы Artes Адель Айед.

«АвтоВАЗ» наладил в Тунис поставки трехдверного LADA 4x4 в «топовой» сборке с кондиционером. Модель стала самым дешевым внедорожником в республике, он продается примерно за 16 000 долларов. При этом в России LADA 4x4 можно приобрести примерно за 8 800 долларов.

Показатели экспорта компании «АвтоВАЗ» продолжают расти. Так, за первый квартал текущего года за рубеж отправились 7 681 автомобиль марки LADA, что на 25,1% большое в годовом сравнении.