Названы средние сроки владения автомобилем в России

Отечественные эксперты сообщили о проведенном ими исследовании, по итогам которого было установлено, что в среднем житель России владеет легковым транспортом 57 месяцев (4 года и 9 месяцев). Уточняется, что изыскание проводилось на только на рынке новых машин. В 2008 году данный показатель составлял 36 месяцев.

Эксперты полагают, что средний срок владения жителя России автомобилем вырос на фоне кризиса, который имеет место в стране. Транспорт растет в цене, а доходы жителей страны сокращаются. Такие факторы мешают гражданам часто сменять машину.

Чаще всего к смене автомобиля прибегают жители России, располагающие премиальными моделями. В их нише средний срок достигает 46 месяцев. Среди массовых моделей этот показатель вырастает до 58 месяцев. У импортных автомобилей этот результат составляет 49 месяцев. Владельцы российских машин не сменяют их в среднем 63 месяца.