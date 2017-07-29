Илон Маск: Производство Tesla Model Y стартует в 2020 году

Еще в марте прошлого года глава компании Tesla объявил о планах производства модели Y, заявив, что компактный электрический кроссовер поступит в продажу уже через несколько лет. Тизеры модели появились в том же году в июне. Теперь же известна дата появления модели - 2020 год.

Илон Маск рассекретил сроки появления Tesla Y, однако пока что не сообщил, где будет строиться модель. Также он подметил, что решение о том, где будет собираться новинка будет озвучено не позднее осени. Независимо от того, где он будет производиться сборка, модель Y «станет революцией в производстве», - сказал Маск. Он пояснил, что Tesla Y, безусловно, не будет собираться на заводе во Фремонте, так как нет свободных производственных мощностей.

Глава Tesla опроверг отчет Reuters, в котором сообщалось, что производство Model Y начнется в ноябре 2019 года на заводе в Калифорнии, в соответствии с информацией, раскрытой двумя неизвестными источниками. «Мы не будем запускать производство модели Y в следующем году. Я бы сказал, что, модель появится ближе к 2020 году», - подчеркнул Илон Маск.

В том же посте в Twitter он отметил, что на прошлой неделе компания собрала всего 2 270 Model 3, что гораздо ниже обещанных 5 000, однако компания работает над ускорением производства.