BMW M5 Competition Package рассекретили до дебюта

Официальная презентация самой мощной и быстрой модификации BMW M5 должна состояться уже 8 мая. Несмотря на то, что до дебюта осталось несколько дней седан в верси Competition Package рассекретили в сети.

Согласно полученным сведениям BMW M5 Competition Package получит4,4-литровый твин-турбо V8 производительностью 625 лошадиных сил при крутящем моменте 800 Нм и максимальной скоростью в 305 км/ч. В результате седан стал на 25 сил и 50 Нм мощнее, а также на 0,1 секунду быстрее. Для того чтобы набрать первую «сотню» седану потребуется 3,3 секунды.

Также было доработано шасси новой версии модели. BMW M5 Competition Package обзавелся более жесткой подвеской, алюминиевыми дисками колес особого дизайна и тормозной системой из карбон-керамики. Когда новинка поступит в продажу, а также стоимость мощной версии станет известна позднее. На данный момент седан BMW M5 предлагают в Росси по цене от 6 700 000 рублей.