Роскошный Range Rover 6х6 дебютирует в 2018 году

Внедорожник Range Rover получит особую версию с колесной формулой 6х6. Ее разработкой будут заниматься специалисты берлинского агентства T.Fotiadis Design. Накануне разработчики показали, как будет выглядеть машина.

Примечательно, что ранее в агентстве T.Fotiadis Design не разрабатывались автомобили. Организация известна по работе с яхтами и дизайном интерьеров.

T.Fotiadis Design представило рендеры, чтобы показать свое видение шестиколесного Range Rover 6Х6. Визуализации указывают на то, что автомобиль будет разрабатываться в формате пикапа. Новинка получила название T.Fotiadis SLT Range Rover 6х6. SLT расшифровывается как Superyacht Land Tender. В переводе с немецкого словосочетание означает «наземная шлюпка для суперяхты».

В подкапотном пространстве роскошного 6,2-метрового пикапа Range Rover 6х6 скорее всего расположится дизельный турбодвигатель V8 объемом 4,4 л. Его производительность составит 339 л.с. Интерьер автомобиля получит фарфоровые и хрустальные элементы, а также декор из некоего «жидкого металла». Каким тиражом выйдет новинка, не сообщается, однако разработчики сообщили, что каждый экземпляр будет иметь особенности, заказанные клиентом.

T.Fotiadis Design покажет свой Range Rover 6х6 в сентябре. Презентация автомобиля состоится в Монако.