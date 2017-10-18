Обновлённый седан Hyundai Elantra представят летом 2018 года

В конце будущего лета компания Hyundai собирается публично презентовать обновлённый седан Avante. Отметим, что на многих автомобильных рынках эта модель продаётся под названием Elantra.

В распоряжении корейского издания Top Rider оказались свежие подробности о грядущем Hyundai Avante/Elantra. Компактная новинка получит иную радиаторную решётку, пересмотренные фары, модифицированные бампера, новую крышку багажника и набор литых дисков.

В Южной Корее Hyundai Avante 2019 модельного года будут продавать с 1,6-литровым мотором Smart Stream. Напомним, что на Kia K3/Forte/Cerato последней генерации такой двигатель развивает 123 л. с. при 154 Нм. Данный агрегат примечателен системой распределённого впрыска топлива. В тандеме с этим двигателем может работать вариатор.

Остальная моторная гамма Hyundai Avante/Elantra останется без изменений. На южнокорейском рынке в неё входят 1,6-литровые агрегаты GDi, T-GDi и e-VGT мощностью 132, 204 и 136 л. с. соответственно.

Автомобиль также доступен со 120-сильным мотором 1.6 LPi, работающем на сжиженном газе. Вскоре после дебюта «посвежевшего» седана Hyundai Avante компания намерена представить Elantra для мирового авторынка.