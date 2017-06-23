Хэтчбек BMW 6-series GT получил новый "турбодизель"

Пятидверная BMW 6-series GT до настоящего момента выпускалась только с одним 2,0-литровым агрегатом, однако руководство компании накануне заявило о расширении моторной линейки. Теперь доступны еще несколько подобных двигателей, среди которых турбодизельный мотор.

Ранее, на автомобилях BMW 6-series GT устанавливался только один 2,0-литровый мотор, генерирующий 258 лошадиных сил и работающий на бензине. Остальные агрегаты представляли собой 3,0-литровый производительные двигатели. Теперь же, компания добавила еще одну "двухлитрушку" - Common Rail. Он представляет собой 2,0-литровый ДВС с турбонаддувом и четырьмя цилиндрами, но работает на дизельном топливе и генерирует 190 лошадиных сил. Стоит отметить, что данный двигатель доступен и для базовой версии 620d.

Новый Common Rail работает в тандеме с 8-скоростной автоматической коробкой передач. Благодаря новому двигателю BMW 6-series GT способна набрать первую сотню за 7,9 секунды, но для любителей дизеля важны не динамические характеристики, а расход топлива - в смешанном цикле двигатель потребляет 4,8 литра на 100 км.