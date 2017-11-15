Subaru Ascent начнут предлагать за пределами Северной Америки

В сети опубликовали первые снимки Subaru Ascent, который появится на авторынке Китая, поскольку зарегистрирован в патентном бюро страны. На данный момент кроссовер прделагают только в Северной Америке.

В конце 2017 года на автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась презентация кроссовера Subaru Ascent, который создали исключительно для Северной Америки. Теперь оказалось, что модель появится на китайском рынке, не исключено, что внедорожник доберется и до других стран.

При этом ряд специалистов отмечает, что изображения Subaru Ascent в патентном бюро Китая могут быть лишь защитой от «клонирования», поскольку в стране часто копируют флагманские модели. Другие эксперты отмечают, что внедорожник начнут предлагать и в КНР.

В Китае запатентована версия кроссовера Subaru Ascent рассчитанного на восемь пассажиров, которая оснащена 2,4-литровым турбодвигателем с отдачей в 260 «лошадей». В качестве трансмиссии запатентован вариатор CVT. Модель оснащена полным приводом Symmetrical All-Wheel Drive и предлагается за 1 984 000 рублей.