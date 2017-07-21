Bugatti готовит "нестандартную" версию гиперкара Chiron

Bugatti разрабатывает что-то новое для предстоящего специального издания Chiron, которое отделено от недавно показанной модификации Sport. К сожалению, автопроизводитель не позволил людям, которые видели это интересное творение, говорить об этом, однако на канале Whitesse JR появилось видео с закрытого мероприятия в одном из особняков на Беверли-Хиллз.

Владелец канала Whitesse JR подписал соглашение о неразглашении, ограничивающее информацию, которую он может сообщить о новом Chiron. Он убеждает зрителей, что модель может быть «очень противоречивой». Производство «довольно ограничено», согласно Whitesse JR, а мощность останется такой же, как и у обычной модели.

Вполне вероятно, что Bugatti может разработать несколько иной кузов, либо доработать уже существующий. Можно представить реакцию поклонников, если бы компания вернула странную форму, подобную 57G, или создав что-то в духе 57C. Хотя эти проекты понравятся не всем, возможно, есть достаточно поклонников Bugatti, которые купили бы столь уникальные гиперкары.

Стоит отметить, что такие предположения далеко не беспочвенны, ведь компания не специализируется на создании машин, которые нравятся всем, у нее другая цель - создание эксклюзивных сверхмощных и роскошных автомобилей.