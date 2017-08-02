Dodge Challenger SRT Hellcat подготовили к мировому дебюту

Компания Dodge собирается представить в нынешнем году обновлённую версию Challenger SRT Hellcat, которая пополнит семейство «горячих» купе марки. В настоящее время на просторах интернета появились первые тизеры модели.

На изображениях видно, что американская новинка получила два крупных воздухозаборника на капоте, напоминающие «ноздри» на маслкарах второй половины ХХ века. Подобные элементы можно увидеть на ряде высокопроизводительных автомобилей Pontiac конца 90-х годов.

Если осветлить рендеры, можно увидеть, что помимо нового капота Dodge Challenger SRT Hellcat обзавёлся расширенными колёсными арками, как у модели Demon, и новыми дисками. Пока производитель не раскрывает сведения о моторной гамме новинки.

Ожидается, что силовую установку не затронут существенные изменения, инженеры только прибавят пару десятков «лошадок» к мощности V8 объёмом 6,2 литра. В настоящее время этот двигатель может выдавать 707 лошадиных сил.

Официальная презентация рестайлингового маслкара Dodge Challenger SRT Hellcat должна состояться в 2018 году. Правда, пока компания не уточняет, на каком автосалоне дебютирует новинка.