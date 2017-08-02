Aston Martin начал производство люксовой подлодки Neptune

Компания Aston Martin накануне начала производство новых подводных лодок проекта Neptune в лимитированной серии. Роскошные подводные плавающие средства будет стоить от 3,3 миллиона долларов, а их презентация состоится уже в конце этого года.

Разработчики подводных лодок Project Neptune и Triton сделали улучшения в стиле кузова, гидродинамике и внутреннему оснащению. Новинка может погрузиться на 500 метров, также была увеличена скорость с 6,5 км/час до 9,1 км/час - или 5 узлов. Aston Martin и Triton достигли увеличения скорости за счет увеличения мощности, уменьшения фронтальной площади и повышения гидродинамической эффективности машины.

Когда Aston Martin и Triton объявили о проекте Neptune, подводная лодка была оснащена 30-киловаттной батареей с достаточной мощностью для того, чтобы плавать 12 часов. Сообщалось также, что модель весит четыре тонны.

Лодка может перевозить двух пассажиров и пилота. Набор из трех спецификаций, созданных собственной командой дизайнеров Aston Martin, позволяет сочетать цвета и отделку. Настройка также будет доступна через заказную услугу Aston Martin Q.

Project Nepute идеально подходит для другого нетрадиционного Aston Martin - скоростной лодки AM37S. Это дает любителям морских прогулок возможность полюбоваться не только морем, но и подводной экосистемой.