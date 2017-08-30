Фургон и универсал LADA Largus получили новые комплектации

В апреле компания «АвтоВАЗ» добавила новые комплектации для фургона и универсала LADA Largus. Внедорожная Cross-версия осталась без изменений в прежних двух конфигурациях трансмиссии.

LADA Largus в кузове универсал, который оснащен 1,6-литровым двигателем бюджетной комплектацией – Norma (KS035-51-A00). В результате базовая версия стала а 30 000 производительностью 87 лошадиных сил и «механикой» на пять ступеней, обзавелся более дешевле (566 900 рублей), чем Norma Climate. При этом из списка оснащении универсала убрали систему кондиционирования, а также подогрева передних кресел.

Если универсал обзавелся бюджетной версией и стал дешевле, то фургон с тем же двигателем и МКПП получил комплектацию Start (FS035-50-A21), которая станет второй, поскольку дороже базовой версии на 15 000 рублей. LADA Largus Start в кузове фургон доступна по цене от 529 900 рублей с функцией гидроусилителя руля. При этом LADA Largus Cross не получил изменений.

Однако с 1 мая изменился прайс-лист на модель. Производитель «АвтоВАЗ» увеличил стоимость внедорожной модификации на 15 000 рублей, а фургона и универсала на 10 000 рублей