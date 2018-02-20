Brabham презентовали суперкар BT62 за 85 миллионов рублей

Недавно в сети появился тизер нового суперкара от компании Brabham. Модель Brabham BT62 привлекла к себе внимание за счет необычного дизайна и мощного 719-сильного агрегата. Теперь же производительная новинка была представлена официально.

Brabham Automotive официального представила один из самых интригующих суперкаров этого года, предназначенный исключительно для гоночного трека. Brabham BT62 может похвастаться ярким экстерьером, сбалансированным обвесом и мощнейшим агрегатом, способным генерировать 710 лошадиных сил. Такую мощность обеспечивает 8-цилиндровый двигатель, объемом 5,4 литра. В тандеме с ним работает 6-диапазонная секвентальная трансмиссия. Стоит отметить, что суперкар получился довольно легким - 972 килограмма.

Представители компании отмечают, что Brabham BT62 является новой вехой в развитии бренда, ведь был построен "с чистого листа", а также получил особенности, о которых пока что не сообщается. Модель выполнена из сверхлегких материалов, таких как кевлар и карбон, а салон оснащен мультирулем, регулируемыми педалями, а также большим 12-дюймовым дисплеем вместо приборной панели. Кресла и система безопасности выполнены в соответствии с требованиями FIA.

Примерная стоимость новинки составит 1 000 000 фунтов стерлинга, что в переводе на российскую валюту - 85 000 000 рублей. Всего планируется выпустить лишь 70 подобных автомобилей.