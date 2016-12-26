В России на разработку системы «Автонет» потратят 3 млрд руб

В России будет разработана операционная система «Автонет», которая сможет собирать данные о дорогах и водителях. Передовая технология должна повысить качество дорожного движения в стране, а также сделать его безопаснее.

Разработчики спроектируют систему «Автонет» таким образом, чтобы оно могла «понимать», насколько утомлен или пьян водитель. В случае его чрезмерной усталости или нетрезвости технология не позволит двигателю машины запуститься, пока водитель не отдохнет или не отрезвеет.

Система «Автонет» также будет настроена так, чтобы собирать информацию о состоянии дорог. К примеру, технологию научат определять повреждения асфальта. Система будет отправлять их координаты дорожным службам.

Также «Автонет» предусматривает программирование диагностики машины водителем, заказы товаров в службах доставки, оплату страховок и так далее. Проект по созданию технологии оценивается в 3 млрд рублей, а на его реализацию уйдет примерно 2 года.