В Волгограде в рейс по дополнительным маршрутам вышли автобусы-шаттлы

Вечером 2 мая в Волгограде на главной футбольной арене города состоится второй матч, в котором сразятся местный «Ротор» и самарские «Крылья Советов». В день игры в областной столице пройдет своего рода репетиция «ЧМ-2018».

Многие территории в окрестностях волгоградского стадиона в день встречи «Ротора» и «Крыльев Советов» стали пешеходными. Для болельщиков на дополнительные маршруты выведены автобусы-шаттлы. Остановки, на которых можно дождаться эти машины, рассредоточены в нескольких значимых местах города, которые несложно найти и до которых легко добраться.

Чтобы доехать до стадиона болельщики также могут воспользоваться электричками. В 13:00 поезда отправляются от «Заканальной» и едут до «Мамаева Кургана». Кроме того, от «Шлакопропитки» электрички отправляются в 14:30. После матча всем желающим также можно будет воспользоваться поездами чтобы добраться домой.