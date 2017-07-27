Porsche Cayenne Coupe представят до конца года

Новый Porsche Cayenne Coupe будет представлен до конца нынешнего года, на что обращает внимание издание AutoBild. Автомобиль рассматривается как главный конкурент купеобразных кроссоверов Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6.

Сам производитель пока не сообщает, когда именно представит модель Porsche Cayenne Coupe. Специалисты полагают, что презентация кроссовера может состояться осенью на мотор-шоу в Париже. Согласно слухам, технически Porsche Cayenne Coupe полностью повторит стандартный Cayenne. Поэтому стоит ожидать, что в силовой линейке кросс-купе будет агрегат мощностью 550 л.с.

Внешняя составляющая Porsche Cayenne Coupe засекречена, однако автомобильные издания продолжают показывать свои рендеры кроссовера. Судя по ним, машина получит уменьшенный багажник и станет несколько теснее для задних пассажиров. Это касается всех кросс-купе, однако автомобили в таком формате из-за своей стильности только набирают популярности.

В 2022 году ожидается появление электрифицированного Porsche Macan, являющегося самой успешной моделью марки. Кроссовер построят на платформе Premium-Plattform Elektromobilität (PPE). Производительность силовой установки новинки составит 215, 322 и 420 л.с. Независимо от комплектации, машина сможет проехать без подзарядки до 500 км.