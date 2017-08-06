Hyundai Solaris предыдущего поколения получил обновление

Корейцы вывели на внутренний рынок седан и хэтчбек Hyundai Accent предыдущего поколения в обновленной версии. Российские автомобилисты знают эту модель как Solaris.

Hyundai Accent сменил генерацию два года назад, и ее продажи начались с Китая, где он продается под названием Verna. В прошлом году в РФ дебютировал новый Solaris. Примерно в таком же виде в том же году он появился в Индии и Северной Америке. При этом в Южной Корее машина до сих пор продается в предыдущем поколении.

На внутреннем рынке Hyundai Accent в формате седана и хэтчбека получил новый цвет кузова под названием Galactic Grey. Также для машины предусмотрены опциональные колесные диски с новым дизайном размером 16 дюймов. Базовая версия новинки имеет кресла с отделкой из кожзаменителя, аудиосистему с USB и Bluetooth, управляемую кнопками на руле, шесть эйрбэгов, кондиционер. Также Hyundai Accent получил опциональные подогреваемые сидения, «баранку» и боковые зеркала.

Силовая линейка Hyundai Accent 2018 в Южной Корее не изменилась. Автомобиль оснащается 1,4-литровым 100-сильным мотором, а также турбодизельным двигателем объемом 1,6 л отдачей 136 л.с. Первый агрегат сочетается с 6-МКПП или вариатором, а второй комплектуется МКПП или 7-РКПП с двойным сцеплением.

Обновленный Hyundai Accent продается в Южной Корее минимум за 11 590 000 вон (673 000 рублей) в кузове седан. Базовый хэтчбек стоит 14 220 000 вон (826 000 рублей).