Lexus запускает кампанию Fast as h для повышения проса на свои гибриды

Бренд Lexus намерен повысить спрос на свои гибридные модели. Для этого премиальная марка запускает масштабную рекламную кампанию Fast as h.

Ранее Lexus провел исследование, которое показало, что многие автомобилсты отказываются от покупки гибридных моделей, так как считают их менее привлекательными в плане внешности, более дорогостоящими и маломощными. С помощью кампании Fast as h хотят изменить мнение отношение потребителей к машинам с комбинированной силовой установкой.

В Lexus отмечают, что гибриды постепенно набирают популярности невзирая на скепсис автомобилистов. Как пример, японцы приводят модель Toyota Prius. Она появилась более 20 лет назад, и изначально она мало у кого вызывала доверие. Однако теперь она является одним из самых востребованных гибридов в мире.

Кампанией Fast as h бренд Lexus покажет клиентам преимущества гибридных моделей. Такие машины будут рекламироваться повсеместно. Кроме того, японцы намерены арендовать огромный цифровой экран в центре Нью-Йорка, чтобы продвигать свои «зеленые» автомобили.

Lexus предлагает роскошные гибриды, в которых объединяются экономность в расходе топлива и высокая мощность силовых установкой. Кроме того, эти машины меньше вредят окружающей среде.