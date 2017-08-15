Названы самые популярные марки для такси в России

Отечественные аналитики установили, что по итогам минувшего года в России юрлица приобрели 29 000 легковушек для использования в такси и для аренды. На основании исследования эксперты представили список самых популярных автомобилей, используемых для извоза в стране.

За прошлый год больше всего автомобилей, приобретенных в России для работы в такси, пришлось на марку Volkswagen. Она отличилась долей в 18,3%. Вторую позицию заняла Skoda (17,9%). Третья строчка рейтинга занята маркой Hyundai с долей в 15,2%. Четвертое место досталось KIA (13,3%), а замкнула первую пятерку Renault с результатом в 9,5%.

Во второй пятерке оказались Ford (7%), Nissan (4,6%), Toyota (1,7%), Mercedes-Benz (1,6%) и LADA (1,5%). Эксперты отмечают, что все вышеназванные бренды пользовались спросом у сервисов такси в России и в 2016 году. Изменились только доли этих марок и позиции в рейтинге.

В России имеются различные спецпредложения для тех, кто намерен обзавестись транспортом для работы в такси. К примеру, таксопарки, которые сотрудничают с «Яндекс.Такси», в 2017 году имели возможность приобретения транспорта со скидкой в 8-16%. В акции задействовались марки Renault, KIA, Nissan и Hyundai, и все они имеются в вышеописанном рейтинге.

Также в РФ в минувшем году был доступен льготный лизинг для таксопарков. В этой программе участвовали Renault, Volkswagen, Scoda, Nissan, LADA и другие марки.