Infiniti сообщает о планах вывести на рынок линейку электрокаров

Руководство премиального японского бренда Infiniti сообщило о планах вывести на рынок целый ряд электрифицированных моделей. Одним из них станет концепт Q Inspiration, который положит начала семейству Q.

Главный дизайнер бренда Карим Хабиб вместе с президентом компании уже не раз намекали, что ведут работы над модельным рядом, состоящим из электрокаров. Наконец, представители Infiniti сообщили, что планируют сделать половину всех моделей электрическим до 2025 года. Первый автомобиль экологически чистой линейки появится уже в 2020 году и получит название Q Inspiration.

Новинка будет построена на особой платформе, разработанной Infiniti и Nissan, новая "тележка" позволит совместить производство нескольких моделей, благодаря общим модулям и возможности масштабирования. Такое решение позволит снизить затраты и использовать гибридные и электрические силовые установки.

Решение перейти на электрокары является для компании очень важным, так как один из основных рынков сбыта требует повышения доли электромобилей. Речь идет о Китае, под который собственно и "затачивается" новая линейка Infiniti.