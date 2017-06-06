Ford встроил мотоцикл в автомобиль

Американские машиностроители запатентовали ситикар Ford нового образца, особенный тем, что в него встроен электрический мотоцикл с системами автономного управления. Производитель подал заявку на регистрацию транспортного средства в октябре 2017 года, и только сейчас ее одобрили.

Инженеры Ford назвали свое детище «мультимодальным пассажирским транспортом». Машина с ДВС «скрещена» с электрическим мотоциклом. Автомобиль и бай объединены единой консолью управления.

Новая разработка Ford применима в мегаполисах, в которых имеют место нехватка парковочных мест, пробки или запрет на использование транспорта с ДВС. Пока нет представления, как будет выглядеть прототип такой машины. По словам разработчиков, она получила двухместный салон. Судя по патентным изображениям, байк интегрирован в переднюю часть автомобиля.

Новинка от Ford действительно будет полезна в мегаполисе. К примеру, застряв в пробке или в случае поломки машины, а также при въезде в зону с запретом ДВС, мотоцикл окажется решением проблемы.

Новая разработка инженеров Ford напомнила автомобиль Бэтмена. Машина имела встроенный мотоцикл, которая была использована главным героем после ее самоуничтожения.