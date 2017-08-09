МАЗ начал серийно выпускать грузовики класса «Евро-6»‍

Минский автозавод начал выпускать грузовые автомобили, соответствующие экологическим требованиям Евро-6. Первый грузовик с современным мотором и обновлённой кабиной уже передали покупателю.

В пресс-центре МАЗ отметили, что пока новые седельные тягачи будут сходить с конвейера в ограниченном количестве. Позднее завод начнёт полноценное серийное производство тягачей класса «Евро-6». Темпы увеличения объёма производства будут зависеть от спроса в Беларуси и других странах. При этом на ближайшие несколько месяцев уже удалось сформировать портфель заказов.

Прототип МАЗ-5440M9 дебютировал на 70-летние предприятия 8 августа 2014 года. Затем грузовики отправили на тесты в Беларусь, Россию, Венгрию, Чехию и Германию. Машина при весе в 8,25 тонны способна везти автопоезд массой до 44 тонн. Под капотом МАЗ-5440M9 устанавливается 475-сильный мотор Mercedes-Benz, который отвечает классу «Евро-6». В тандеме с агрегатом работает "робот" также от немецкой компании.

Тягач также получил доработанную кабину, где можно увидеть новую приборную панель, два спальных места, холодильник и два багажных отделения по 200 л. Кроме того, была улучшена шумоизоляция. В «базе» МАЗ-5440M9 оснащается мультимедийной системой, бортовым компьютером, круиз-контролем и климатической системой.