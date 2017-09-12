FedEx приняла участие в продвижении автомобилей на водородном топливе
Хотя автомобили на топливных элементах уже не первый год продаются на авторынке, на данный момент они не пользуются популярностью среди водителей. Компания FedEx решила протестировать данную отрасль и пополнить свой автопарк фургоном на водородном топливе.
Специалисты полагают, что такой низкий спрос обусловлен не развитой сферой обслуживания автомобилей с таким видом топлива. Но пока особых продвижений в развитии данной отрасли нет. Чтобы помочь в продвижении автомобилей на топливных элементах, хорошо известная компания FedEx решила протестировать такой фургон.
Транспортное средство создали Workhorse Group и Plug Power. Грузовик стал единственным в модельном ряде FedEx автомобилем данного вида. Грузовик уже проехал 5 тысяч километров, а за первые полгода тестирований планируется проехать на нем 43 тысячи километров. Если испытания пройдут хорошо, компания решит пополнить свой автопарк подобными моделями.