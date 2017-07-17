Rolls-Royce представит Cullinan уже 10 мая

Представители британской компании Rolls-Royce сообщили о скором дебюте нового кроссовера бренда. Rolls-Royce Cullinan будет представлен общественности уже 10 мая этого года. Внешность новинки пока что остается в секрете, однако есть множество шпионских фото.

Стоит отметить, что Rolls-Royce удалось сохранить в секрете даже технические характеристики, что в нынешних реалиях довольно сложно. Внешне автомобиль хоть и скрывался под камуфляжем, но все-таки разглядеть основные элементы можно. В целом дизайн соответствует стилю бренда.

Как отмечают журналисты зарубежных изданий, модель получила кожаный салон, оснащенный элементами из дерева и металлов. Из технологического оснащения можно отметить полностью цифровую приборную панель и обновленную мультимедийную систему с огромным экраном. По инсайдерской информации, интерьер может похвастаться выдвижным столиком и откидными креслами.

По неофициальным данным, под капотом Rolls-Royce Cullinan установлен мощнейший 12-цилидровый 6,75-литровый агрегат, который способен генерировать 570 лошадиных сил. Работает двигатель в тандеме с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.