Mini Cooper Convertible получил лимитированную версию 25th Anniversary

В этом году британскому кабриолету Mini Cooper Convertible исполняется 25 лет, в связи с юбилеем модель получила специальную модификацию 25th Anniversary. Отметим, что в 1993 году данный автомобиль вышел на рынок под именем Cabriolet.

Особая новинка примечательна «юбилейными» логотипами, расширителями колёсных арок, накладками на пороги, кожаной отделкой салона серого цвета, окрасом кузова Starlight Blue с белыми полосками и наружными зеркалами, окрашенными в белый. Кроме того, стоит упомянуть 18-дюймовые легкосплавные диски эксклюзивного дизайна.

При этом MINI Cooper Convertible 25th Anniversary оснащается 1,6-литровым мотором, выдающим 122 лошадиные силы. В тандеме с двигателем трудится механическая или автоматическая трансмиссия. Кабриолет ускоряется до 100 км/ч с места за 9,1 секунды, а его максимальная скорость движения равна 203 км/ч.

«Юбилейный» Mini Cooper Convertible получит такие опции как климат-контроль, систему экстренной остановки, функцию мониторинга слепых зон, мультимедийный комплекс с навигатором и многое другое.

Британская марка намерена выпустить всего 300 особых автомобилей, которые можно будет приобрести по цене от 60 000 долларов. Пока сроки выхода новинки на рынок не раскрываются, однако известно, что она не будет продаваться за пределами Великобритании.