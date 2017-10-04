Россияне рассказали, какие "суперспособности" они ждут от автомобилей будущего

Совсем скоро кинопрокат пополнится еще одним фильмом от Marvel. По такому поводу компания Ford произвела соцопрос среди жителей России, в котором выяснила, какие «суперспособности» водители ждут от автомобилей.

Пусть не всем интересна «комиксная» жизнь Marvel, но когда речь заходит о «сверхмашинах», водители не остаются равнодушными. Всего лишь 31% опрошенных автовладельцев не бегут в погоне за высшими технологии. По их словам, было бы здорово, если бы автомобиль смог сделать владельцу чашечку кофе. Цель вполне достижима, учитывая инновационные технологии.

А вот треть водителей мыслят более специфически. Они заявили, что не отказались бы от функции телепорации в автомобиле. Так они могли бы избежать дорожных пробок и загруженных дорог. Эта цель не так проста, как кофейный аппарат в машине, но нельзя сказать, что она недостижима. На сегодняшний день ученые проводят разного рода эксперементы, пытаясь разработать телепорт.

13% респондентов хотели бы летающую машину, а 8% - плавающую. Подобные автомобили уже давно не новость. Сегодня существуют прототипы аэромобилей и «амфибий», хоть и не распространенные. Как оказалось, 11% водителей России ждут невидимых автомобилей. По их мнению, это поможет решать проблему угонов. Осталась небольшая группа людей (4%), которая мечтает об автомобилях со скоростью света. Ездить по дорогам на таких будет не легко, как минимум возникнут небольшие проблемы с маневренностью.