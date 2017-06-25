Рассекречен интерьер кроссовера Ford Kuga/ Escape 2020 модельного года

Во время дорожных тестов шпионы заметили новый Ford Kuga/Escape 2020 модельного года. Интерьер кроссовера был рассекречен до официальной презентации, которая должна состояться уже в этом году.

Несмотря на то, что новый Ford Escape был покрыт камуфляжной пленкой, специалисты отметили главные особенности. Внешне прототип кроссовера не отличается от актуальной версии, а в салоне модель получила ряд изменений в стиле Focus 2019 года. Поэтому подвесные вентиляторы и высокое расположения дефлекторов обдува и комплекса мультимедиа идентичны. Остальная передняя панель выглядит достаточно низко.

Отмечается, что шпионы заметили Ford Kuga/ Escape 2020 модельного года в базе, поскольку авто оснащено маленьким экраном системы мультимедиа. Несмотря на то, что модель не была официально представлена, уже известно, что кроссовер предложат с передним и полным приводом, а также с двумя вариантами силовых установок.