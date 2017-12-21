Ford электрифицирует кроссовер Kuga и маслкар Mustang

Компанией Ford обсуждается масштабная электрификация модельного ряда американского производителя. Она затронет множество автомобилей марки, в том числе кроссовер Kuga и маслкар Mustang.

Накануне американцы выступили с подтверждением информации о том, что Ford к 2020 году представит полностью электрический кроссовер. Также «зеленые» силовые установки в ближайшие годы получат F-150, Mustang, Explorer, Bronco и Escape. Последняя модель известна россиянам и европейцам как паркетник Kuga.

Перечисленные модели в первую очередь получат комбинированные силовые установки. При этом, Ford Mustang может стать настоящим электрокаром. Данная информация возмутила фанатов маслкара, так как они считают, что этот автомобиль должен остаться «пожирателем топлива». Тем не менее, производитель стремится приобщаться к современным трендам, а потому движется в сторону электрификации своей продукции. Ford активно работает над гибридными машинами в стремлении сделать их экономнее. Также американцы недавно пообещали, что к 2022 году будут продавать уже 16 электрифицированных моделей.