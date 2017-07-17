Более мощный Mercedes E-Class All-Terrain представят осенью

К презентации готовится кросс-универсал Mercedes E-Class All-Terrain с приставкой S400D в названии. Автомобиль станет мощнее за счет дизельного 335-сильного агрегата. Машина должна быть представлена будущей осенью.

Новый Mercedes E-Class All-Terrain S400D может появиться на рынке в течение третьего квартала нынешнего года. Европа выступит для универсала в качестве первого рынка. В какие страны отправится автомобиль, неизвестно.

Универсал Mercedes E-Class All-Terrain дебютировал на рынке в 2016 году. Немцы создали его как ответ моделям Audi A6 Allroad и Volvo V90 Cross Country. Автомобиль оснащается бензиновым 4-цилиндровым мотором с нагнетателем. Разработчики позже пообещали выпустить более мощный дизельный универсал, но до сих пор не дают уточнений по этому поводу.

Информация о том, что новый Mercedes E-Class All-Terrain S400D отправится в продажу в третьем квартале, озвучена блогом MB Passion. В источнике говорится, что универсал получит «турбодизель» OM 656 мощностью 335 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Установку могут укомплектовать усиленной РКПП, выдерживающей до 1 000 Нм. Также для «сарая» предусмотрен фирменный полный привод 4Matic. Машина будет оснащаться системами активной и пассивной безопасности, водительскими ассистентами, стабилизацией, продвинутым мультимедийным комплексом и так далее.