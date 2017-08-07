Рестайлинговая версия Fiat 500X получила приставку Blue Sky Edition

В последнее время в прессе ходили слухи об обновлении Fiat 500X. Недавно были опубликованы снимки рестайлинговой модели без камуфляжа в специальной версии Blue Sky Edition.

Автомобиль получил название Blue Sky Edition так как кузов выполнен в уникальном сине-голубом цвете. Новая версия «пятидверки» появится на автомобильном рынке уже скоро, но уже известны некоторые подробности о 500X.

Несомненно, главной особенностью обновленной модели стал сине-голубой окрас кузова. Также в экстерьер добавятся хромированные вставки и колесные диски диаметром в 18 дюймов. В интерьере тоже будут элементы в цвет кузову, многофункциональное рулевое колесо с дополнительными кнопками, мультимедийная система и климатическая установка.

По предварительной информации, автомобиль будет построен на основе архитектуры Pop. В качестве силовой установки модель получит бензиновый 1,4-литровый двигатель, с отдачей 140 или 170 лошадиных сил, работающий в паре с 9-диапазонной автоматической коробкой передач. Стоимость Fiat 500X Blue Sky Edition составит от 20 до 23 тысяч долларов.