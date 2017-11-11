Марка DS электрифицирует свои модели к 2025 году

Французская марка DS, подконтрольная концерну Groupe PSA, планирует полную электрификацию и гибридизацию своего модельного ряда. Реализация проекта начнется с кроссовера Crossback E-Tense 4X4, который в 2019 году выйдет на рынок с комбинированной 300-сильной установкой, состоящей из бензинового ДВС и электродвигателя.

После кроссовера французы примутся за электрификацию или гибридизацию всех моделей марки DS. Они рассчитывают уже к 2025 году оснастить все свои машины «зелеными» или комбинированными силовыми установками.

Презентация первого полноценного электрокара марки DS должна состояться будущей осенью в рамках Парижского мотор-шоу. Ожидается, что бренд представит на выставке серийное исполнение концептуальной модели E-Tense.

DS E-Tense является высокопроизводительным купе с агрессивным экстерьером, которое получило электрический агрегат производительностью 402 л.с. Он укомплектован литий-ионной аккумуляторной батареей на 53 кВт-ч. Первую «сотню» автомобиль покоряет за 4,5 секунды. Порог скорости машины ограничен на отметке в 250 км/ч. Купе способно проехать пез подзарядки до 360 км.