Хэтчбек Datsun GO презентуют уже 7 мая

В сети опубликовали снимки рестайлингового Datsun GO, которые рассекретили внешность новинки. Официальная презентация обновленного компактного хэтчбэка состоится в Индонезии уже 7 мая.

Согласно получены снимкам autonetmagz.com, хэтчбэк Datsun GO обзавелся массивной радиатоной решеткой, переработанным передним бампером, который получил формы бампера Datsun Cross. Официальная презентация обновленной модели, которая разработана специально для Индоезии, состоится уже 7 мая, поэтому стоимость модели станет известна позднее.

Моторная линейка нового Datsun GO в кузове хэтчбэк представлена одним бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, который генерирует до 68 лошадиных сил. В качестве трансмиссии клиенты смогут выбрать между «механикой» на пять скоростей и вариатором CVT, который стал новинкой для хэтча. Кроме того, у обновленного GO появится также шильдик CVT. Напомним, что на автомобильном ырнке России можно приобрести седан Datsun on-DO по цене от 369 000 рублей и хэтчбек Datsun mi-DO, за который необходимо выложить минимум 457 000 рублей.