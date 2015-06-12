Ford разрабатывает технологию Feel The View для слепых
Ford ведет разработку новой прототипной системы Feel The View, позволяющей слепым или слабовидящим людям ощущать то, что происходит за окном автомобиля. Новинка пока что находится на стадии разработки и нет информации о том, когда она выйдет на рынок.
Устройство устанавливается на одно из окон автомобиля. При нажатии кнопки оно фиксирует снимок за окном, а затем преобразует картинку в изображение с оттенками серого. Когда пользователь проводит пальцем по окну, устройство обнаруживает положение на захваченном изображении и передает уровень вибрации, соответствующий одному из 255 оттенков серого. Таким образом, люди с ослабленным зрением могут физически ощущать окружение, которые мы видим глазами. Также есть голосовой помощник AI, который может предоставить больше ощущений для пользователя.
Эта технология была разработана итальянским офисом Ford совместно с GTB Roma и Aedo - стартап-компанией, специализирующейся на технологии для слабовидящих. На данный момент неизвестно, насколько близок к выпуску Feel The View.
Напомним, что Ford сокращает производство своих автомобилей и оставляет на рынке лишь некоторые из них. Такие нововведения позволят сэкономить средства и пустить их на развитие автомобильных технологий, к примеру, таких как Feel The View.