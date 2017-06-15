Skoda выпустит на авторынок Индии шесть новых моделей

Чешский бренд Skoda готовит к премьере на автомобильном рынке Индии шесть новых моделей. До конца текущего месяца индийское подразделение компании покажет новый проект, который должен будет сыграть большую роль в истории индийского автомобильного рынка.

Для проекта потребуется около 1 миллиарда евро инвестиций. Представители компании заявили, что если этот проект получит одобрение, это станет самым большим вкладом в авторынок Индии за всю историю. Среди прочего, для большего экспорта автомобилей компании, планируется локализировать производство платформы MQB.

Шесть новинок будут построены на основе доработанной, более экономичной модификации архитектуры MQB A0 (MQB A0 IN). Именно эта платформа станет основой конкурента Hyundai Creta – серийная Skoda Vision X. Премьеру новинки публика ждет в 2020-2021 году. Остальные подробности о намерениях чешского бренда появятся к концу текущего месяца. Напомним, что последней новинкой Skoda для России стал кроссовер Kodiaq, который стоит как минимум 1 339 000 рублей.