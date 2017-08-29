BMW пожаловалась, что выпуск электрокаров обходится слишком дорого

В последние годы электрокары становятся всё популярнее, в связи с чем компаниям приходится всё больше средств направлять на разработку «зелёных» моделей. Представители BMW рассказали о трудностях, с которым компания столкнулась при производстве подобного типа транспорта.

По данным издания motor1, из-за технических ограничений BMW организует серийное производство электрокаров не ранее 2020 года. В настоящее время компания не получит большой прибыли с вывода такого автомобиля на рынок, а в случае с ДВС производитель может вести бизнес более уверенно. Тем не менее уже через пару лет ситуация может кардинально поменяться из-за технологического прорыва.

Как отметил глава совета директоров BMW AG Харальд Крюгер, сегодня электромобили марки комплектуются двигателями четвёртого поколение, производство которых требует слишком больших затрат. Однако уже следующая генерация моторов поможет существенно сэкономить на их выпуске. Топ-менеджер не назвал точную цифру, но намекнул, что говорит о двухзначных числах.

Немецкий BMW инвестирует не менее 100 млн долларов в создание шестого поколения электрических силовых установок. Ожидается, что к 2025 году в модельном ряду компании будет 13 гибридных и 12 полностью электрических моделей.