Porsche представила гибридный внедорожник Cayenne E-Hybrid

Немецкая марка Porsche официально презентовала публике новый кроссовер Cayenne E-Hybrid. Электрический гибрид стал флагманским SUV премиального бренда.

Cayenne E-Hybrid – электрический гибридный внедорожник нового поколения. Под капот модель получила силовую установку, способную генерировать 455 лошадиных сил. Автомобиль оснащен мотором V6 с турбонаддувом, объем которого составляет 3,0 литра. Также установлен электрический мотор с отдачей в 134 лошадиные силы. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 4,7 секунды, а максимальная скорость его составляет 252 км/ч.

По словам экспертов Porsche Cayenne E-Hybrid внешне не имеет особых отличий от прошлой модели. Салон флагманской модели выполнен с зелеными акцентами, а также внедорожник получил модернизированную мультимедийную систему. В зависимости от выбранного опционально пакета, модель может быть оснащена подогревом лобового стекла, уникальными сидениями и 22-дюймовыми дисками. Porsche Cayenne E-Hybrid дебютирует на автомобильном рынке в начале 2019 года, а покупателем будет доступен минимум за 79 900 долларов.