«Транснефть» получит 57 автомобилей «Урал Next»

К компании «Транснефть» приедут 57 автомобилей от автомобильного завода «Урал». Это будут полноприводные вахтовые автобусы с шестью или четырьмя колесами, получившие название «Урал Next». В салоне внедорожника поместятся до 22 пассажиров. Такие транспортные средства созданы для того, чтобы доставлять грузы и пассажиров в самые труднодоступные места. «Транснефть» уже получила первые 15 машин в прошедшем месяце. Вся партия окажется у компании к июлю текущего года. По словам производителя, автомобиль проедет по любому типу дорог и бездорожья.





В некоторых автомобилях установят пакет опций для особо холодных условий. Он включает в себя подогрев топливного отсека, кабины и отсека аккумулятора. Что касается силовой установки, автомобиль оснащен современными дизельными моторами, способными генерировать 312 лошадиных сил. Еще одной особенностью машины стала большая кабина, что способствует комфортным условиям для пассажиров и водителя.