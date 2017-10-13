Волжане обсуждают в сети отечественный «хот-род»

Вчера, 1 мая, на одной из автомоек города Волжский местные жители заметили раритетный «хот-род», созданный на базе отечественного автомобиля. Необычную машину принялись активно обсуждать пользователи социальных сетей.

Волжанка разместила в собственном блоге фотографию раритетного ГАЗ-21 «Волга» с подписью: «Ничего особенного, просто машинка 55-го года приехала пропылесоситься». После этого снимок распространился по сети. Многие отмечали в комментариях, что видели на дорогах города этот «хот-род» с модифицированным силовым агрегатом и пересмотренным кузовом.

Судя по замечаниям интернет-пользователям, ретро-машина находится в хорошем состоянии и способна преодолевать немалые расстояния. Так, немало людей замечали её во время поездок по региону.

Предположительно хозяин раритетного «хот-рода» отправился на автомойку, чтобы привести машину в порядок к 9 Мая.