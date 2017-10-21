На Высокой Горе из старых машин сделали танк, истребитель и вертолет‍

В Татарстане полным ходом идет подготовка ко Дню Победы. Каждый готовится по своему, кто-то чеканит шаг к праздничному параду, а кто-то готовится показать публике боевую технику СССР.

Так, директор Высокогорской спортивной школы планирует приехать на парад на копии первого серийного вертолета СССР – МИ-1. Миниатюрному советскому автомобилю «ВАЗ ОКА» была придана форма советского вертолета. Для этого «разработчики» сняли с машины металлическую обшивку, и заменили ее на фанерную.

Чтобы преобразовать автомобиль в вертолет, пришлось потратить чуть больше двух недель. Лобовое стекло вертолета затонировано, чтобы скрыть все, что находится внутри конструкции. Прототип оснащен крыльями, которые для удобства транспортировки можно будет поднять. «Производитель» остался очень доволен своим «детищем», и уже готов презентовать разработку публике. В параде также будут участвовать копии танка Т-34 и истребителя И-16.