Жители Воронежа узнали подделку в суперкаре Ferrari

По Воронежу ездит «роскошный» автомобиль, замаскированный под купе Ferrari. Хотя находчивый водитель многих заставил поверить, что ему принадлежит суперкар итальянской марки, интернет-пользователи быстро «раскусили» автовладельца.

С первого взгляда сложно понять, что на фото ненастоящий Ferrari 360, однако автор снимка сразу «почувствовал неладное». Он заподозрил, что машину доработали тюнеры, поскольку она выглядит, как будто её «самоделкин слепил». Его мнение разделили и другие комментаторы, которые смогли найти немало отличий «замаскированного» автомобиля от настоящего Ferrari.

Отметим, что умельцы даже украсили авто отличительными наклейками и логотипами. Автолюбители также высказали ряд предположений касательно того, какая модель скрывается под внешностью Ferrari. Тюнинг мог пережить Hyundai Coupe, Toyota Celica или Mazda.

С учётом, что не все хорошо разбираются в машинах, хитрому водителю наверняка удалось убедить немало людей, что он ездит на суперкаре Ferrari.