Опубликованы первые изображения серийного Buick Enspire

Недавно Buick Enspire дебютировал на Пекинском автосалоне. По словам экспертов, концепт был одним из лучших автомобилей, представленных в рамках автосалона. Была опубликована визуализация возможного дизайна будущей серийной модели.

К сожалению, на сегодняшний день нет информации о том, станет ли концепт новой серийной моделью. Но дизайнер Клебер Сильва, как уже упоминалось выше, создал рендеры, дающие представление о возможном дизайне экстерьера автомобиля. Стиль, в котором выполнен кузов концепта, показывает изменившийся подход разработчиков к дизайнерским решениям.

Концепт получил более широкую радиаторную решетку, иные зеркала, ручки, двери и светодиодные задние фары. Серийная модель, согласно рендерам, получит обычные двери, традиционные дверные ручки и зеркала заднего вида, а также обычные задние фонари. Под капотом у Buick Enspire будет электрический двигатель, способный генерировать 550 лошадиных сил, а до первой «сотни» автомобиль разгоняется за 4 секунды. По словам производителей, автомобиль должны оснастить батареей, позволяющей преодолеть расстояние в 596 км без дополнительной подзарядки.