Пикап JMC Yuhu‍ получил особую "агрессивную" версию

JMC часто радует своих поклонников уникальными обновлениями своих машин. На этот раз разработчики удивили экстремальным пикапом Yuhu для езды по бездорожью.

Недавно компания JMC провела презентацию, на которой дебютировала новая версия внедорожника Yuhu. Пикап получил еще более броский и довольно грубый дизайн. Новая модификация получила синий камуфляжный окрас кузова. Пикап отличается не только экстремальным дизайном кузова, но и хорошими техническими характеристиками для езды по бездорожью.

Обновленный JMC Yuhu получил большие металлические бамперы, электрическую лебедку, 5 дополнительных прожекторов, установленных на крыше, а также мощный комплекс безопасности. Установлены алюминиевые пороги и колеса с внедорожной резиной.

Что касается силовой установки, под капот пикап получит бензиновый турбированный двигатель, объем которого составляет 2,0 литра, а отдача его 205 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена 6-диапазонная «механика» или автоматическая КПП. Автомобиль оснастят различными системами помощи и безопасности водителя. Цена и дата дебюта на рынке обновленного JMC Yuhu пока не сообщается.